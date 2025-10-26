Au bal masqué Olé-Olé Lamothe
Au bal masqué Olé-Olé Lamothe dimanche 26 octobre 2025.
Au bal masqué Olé-Olé
Salle polyvalente Lamothe Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-26 15:00:00
fin : 2025-10-26
Date(s) :
2025-10-26
pièce de théâtre présentée par les Z’Allumés de Champeix
.
Salle polyvalente Lamothe 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes mairie@lamothe43.fr
English :
play presented by Les Z’Allumés de Champeix
German :
theaterstück, präsentiert von den Z’Allumés de Champeix
Italiano :
spettacolo presentato da Les Z’Allumés de Champeix
Espanol :
obra presentada por Les Z’Allumés de Champeix
L’événement Au bal masqué Olé-Olé Lamothe a été mis à jour le 2025-10-21 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne