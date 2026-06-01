Pont-Melvez

Au beau mi-temps du lit, la rivière est profonde LÉGUER EN FÊTE

Centre bourg Pont-Melvez Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Receveuse et receveur du Bureau Local du Service Public des Mots d’Amour vous guident entre manoirs et maisonnettes, révélant ici, inventant là les mille secrets d’un temps d’avant. Cultures anciennes ou folklore imaginaire, une douce promenade aux bruissements de l’eau. .

Centre bourg Pont-Melvez 22390 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 43 01 71

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L’événement Au beau mi-temps du lit, la rivière est profonde LÉGUER EN FÊTE Pont-Melvez a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol