Au Beau MilLieu fête ses 20 ans ! Meymac

Au Beau MilLieu fête ses 20 ans !

Place de l’Église Meymac Corrèze

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Au Beau MilLieu à Meymac vous invite à venir fêter ses 20 ans !

Au programme

– dès 15h, nos portes sont ouvertes pour vous rencontrer et découvrir l’exposition d’Antoine Soubrane, artiste peintre

– à 16h30, « performance artistique » avec Cécile Geay, danseuse, et ses élèves , le choeur « Locus » et l’atelier d’impro suivi d’un goûter convivial .

Place de l’Église Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 01 68 76 contact@aubeaumillieu.com

