Au Bistro / Le Grand Karaoké Pilou-Pilou Sainte-Savine

Au Bistro / Le Grand Karaoké Pilou-Pilou Sainte-Savine jeudi 23 octobre 2025.

Au Bistro / Le Grand Karaoké Pilou-Pilou

Au Bistro Sainte-Savine Aube

Tarif : – – Eur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-23 19:30:00

fin : 2025-10-23

Date(s) :

2025-10-23

Le Grand Karaoké du Bistro, c’est une soirée de folie du lâcher-prise, du chant, du rire et une ambiance XXL version cocooning



Si la météo le permet, on allume les braseros dehors pour prolonger la douceur sous les étoiles…

Et pour combler les petites faims entre deux tubes

Le Croque-Monsieur Truffé à partager. Doré, fondant, croustillant juste ce qu’il faut et parfumé à la truffe… le compagnon parfait d’un verre de bulles ou d’un cocktail sucré !

Carte restauration sur place.



Bref, une soirée pilou, licorne et bonne humeur garantie !



Pensez à réserver votre table par téléphone ou en ligne. .

Au Bistro Sainte-Savine 10300 Aube Grand Est +33 3 25 74 69 69 reservation@tousaubistro.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Au Bistro / Le Grand Karaoké Pilou-Pilou Sainte-Savine a été mis à jour le 2025-10-08 par Office de Tourisme Troyes la Champagne