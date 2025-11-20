Au Bistro Soirée du Beaujolais Nouveau

Au Bistro Sainte-Savine Aube

Tarif : – – Eur

21

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-20 19:30:00

fin : 2025-11-20

Date(s) :

2025-11-20

Charlotte monte sur scène avec son incroyable répertoire et vous fait chanter — tous ensemble ou en solo — les tubes qui traversent les générations Cabrel, Téléphone, Fugain, Johnny, Eddy, U2, Bruel, Julien Doré, Zaz, Renaud, Obispo, Aznavour, Julien Clerc, Oasis… (la liste est longue !).



Ambiance festive et conviviale, cochonnaille, vin* et joie de vivre le rendez-vous parfait pour célébrer le Beaujolais Nouveau* en toute simplicité.



Côté resto: Un menu du terroir entrée plat dessert ; des rognons de veau sauce madère (Réservez votre plat en appelant) ; des plateaux de charcuterie fromage et la carte !



Réservation conseillée par tel ou par mail.



(*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération) 21 .

Au Bistro Sainte-Savine 10300 Aube Grand Est +33 3 25 74 69 69 info@tousaubistro.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Au Bistro Soirée du Beaujolais Nouveau Sainte-Savine a été mis à jour le 2025-11-05 par Office de Tourisme Troyes la Champagne