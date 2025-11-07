Au Bistro / XYZ Dîner-Concert Rock 90’s/2000’s Sainte-Savine

Au Bistro / XYZ Dîner-Concert Rock 90’s/2000’s

Au Bistro / XYZ Dîner-Concert Rock 90’s/2000’s Sainte-Savine vendredi 7 novembre 2025.

Au Bistro / XYZ Dîner-Concert Rock 90’s/2000’s

Au Bistro Sainte-Savine Aube

Tarif : – – Eur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-07 20:00:00
fin : 2025-11-07

Date(s) :
2025-11-07

Pour ce nouveau set, cap sur les années 90/2000 énergie brute, refrains mythiques et bonne dose de nostalgie.
Une soirée à vivre guitare en main et cœur grand ouvert

Entrée libre Ambiance garantie
Réservations fortement conseillées !   .

Au Bistro Sainte-Savine 10300 Aube Grand Est +33 3 25 74 69 69  reservation@tousaubistro.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Au Bistro / XYZ Dîner-Concert Rock 90’s/2000’s Sainte-Savine a été mis à jour le 2025-10-08 par Office de Tourisme Troyes la Champagne