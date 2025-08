Au bois dormant Médiathèque Ormédo – Orvault Orvault

Film d’André de Beaumont, 1969. Source INA1969, les châteaux de la Tour et de la Morlière se transforment pendant unesemaine en lieux de tournage pour le film Au bois dormant réalisé par André de Beaumont. Ce film, inspiré du conte de Charles Perrault, sera diffusé une seule fois, en décembre 1969, par Télé Bretagne et Pays de la Loire. Certains orvaltais se souviennent encore de cette soirée devant leur téléviseur noir et blanc.L’association orvaltaise Les Amis du château de la Tour a fait récemment l’acquisition du film auprès de l’Institut National de l’Audiovisuel. Plusieurs scènes sont tournées à l’intérieur du château de la Tour habité en 1969 par Nanine de Sécillon, une des filles du vicomte Stephen de Sécillon, dernière occupante des lieux jusqu’en 1982 et figurante dans le film.La projection de ce film proposée par l’association orvaltaise est une invitation à entrer dans le château de la Tour et se rappeler son histoire.Vendredi 14 novembre – à 15h et à 20h – durée 1h – Ormédo – tout public – sur réservation au 02 51 78 98 60

