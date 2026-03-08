Au Bon Repaire Jam Session Orliac-de-Bar
Au Bon Repaire Jam Session
Le Bourg Orliac-de-Bar Corrèze
Jam Session Acoustique
On se retrouve au Bon Repaire pour une soirée simple et conviviale, autour d’une guitare, d’une voix… et d’une bonne bière
Scène ouverte à tous.
Débutants, habitués, curieux tout le monde a sa place.
Entrée libre
Petite restauration disponible
Ramenez vos instruments, on s’occupe de l’ambiance. .
Le Bourg Orliac-de-Bar 19390 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 41 52 91
