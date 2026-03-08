Au Bon Repaire Jam Session Orliac-de-Bar

Au Bon Repaire Jam Session

Le Bourg Orliac-de-Bar Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-03-13

fin : 2026-03-13

Jam Session Acoustique

On se retrouve au Bon Repaire pour une soirée simple et conviviale, autour d’une guitare, d’une voix… et d’une bonne bière

Scène ouverte à tous.

Débutants, habitués, curieux tout le monde a sa place.

Entrée libre

Petite restauration disponible

Ramenez vos instruments, on s’occupe de l’ambiance. .

Le Bourg Orliac-de-Bar 19390 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 41 52 91

