Au bonheur de lire Biographie, le livre d’une vie Maison pour tous Salle Ramuntxo Anglet

Maison pour tous Salle Ramuntxo 6 rue Albert le Barillier Anglet Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22
2025-11-22
Un samedi par mois, la bibliothèque organise un petit-déjeuner littéraire.
Vous aimez lire, partager vos coups de cœur et faire des découvertes ? Ce club est fait pour vous !
Chaque mois, vous pouvez discuter de vos coups de cœur ou découvrir d’autres univers.
Que vous aimiez échanger ou juste écouter, ce rendez-vous est un moment convivial et chaleureux !
Par les bibliothécaires.
Adultes. .
