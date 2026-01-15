Au bonheur de lire Le plus beau roman d’amour Maison pour tous Salle Ramuntxo Anglet

Au bonheur de lire Le plus beau roman d'amour

Au bonheur de lire Le plus beau roman d’amour Maison pour tous Salle Ramuntxo Anglet samedi 7 février 2026.

Au bonheur de lire Le plus beau roman d’amour

Maison pour tous Salle Ramuntxo 6 rue Albert le Barillier Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-07

Date(s) :
2026-02-07

Un samedi par mois, la bibliothèque organise un petit-déjeuner littéraire.

Vous aimez lire, partager vos coups de cœur et faire des découvertes ? Ce club est fait pour vous !
Chaque mois, vous pouvez discuter de vos coups de cœur ou découvrir d’autres univers.
Que vous aimiez échanger ou juste écouter, ce rendez-vous est un moment convivial et chaleureux !
Par les bibliothécaires.

Adultes.   .

Maison pour tous Salle Ramuntxo 6 rue Albert le Barillier Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Au bonheur de lire Le plus beau roman d’amour

L’événement Au bonheur de lire Le plus beau roman d’amour Anglet a été mis à jour le 2026-01-13 par OT Anglet