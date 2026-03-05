Au bonheur de lire Un voyage dans l’histoire Maison pour tous Salle Ramuntxo Anglet

Au bonheur de lire Un voyage dans l’histoire

Maison pour tous Salle Ramuntxo 6 rue Albert le Barillier Anglet Pyrénées-Atlantiques

Un samedi par mois, la bibliothèque organise un petit-déjeuner littéraire.

Vous aimez lire, partager vos coups de cœur et faire des découvertes ? Ce club est fait pour vous !
Chaque mois, vous pouvez discuter de vos coups de cœur ou découvrir d’autres univers.
Que vous aimiez échanger ou juste écouter, ce rendez-vous est un moment convivial et chaleureux !
Par les bibliothécaires.

Adultes.   .

