Au bonheur de lire Un voyage dans l’histoire Maison pour tous Salle Ramuntxo Anglet
Au bonheur de lire Un voyage dans l’histoire Maison pour tous Salle Ramuntxo Anglet samedi 4 avril 2026.
Au bonheur de lire Un voyage dans l’histoire
Maison pour tous Salle Ramuntxo 6 rue Albert le Barillier Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Un samedi par mois, la bibliothèque organise un petit-déjeuner littéraire.
Vous aimez lire, partager vos coups de cœur et faire des découvertes ? Ce club est fait pour vous !
Chaque mois, vous pouvez discuter de vos coups de cœur ou découvrir d’autres univers.
Que vous aimiez échanger ou juste écouter, ce rendez-vous est un moment convivial et chaleureux !
Par les bibliothécaires.
Adultes. .
Maison pour tous Salle Ramuntxo 6 rue Albert le Barillier Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 52 17 55
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Au bonheur de lire Un voyage dans l’histoire
L’événement Au bonheur de lire Un voyage dans l’histoire Anglet a été mis à jour le 2026-03-02 par OT Anglet