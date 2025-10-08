Au bonheur des dames Réalisateur Julien Duvivier avenue Niépce Chalon-sur-Saône
Au bonheur des dames Réalisateur Julien Duvivier avenue Niépce Chalon-sur-Saône samedi 28 février 2026.
Au bonheur des dames Réalisateur Julien Duvivier
avenue Niépce Espace des Arts Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 20:00:00
fin : 2026-02-28 21:30:00
Date(s) :
2026-02-28
Dans le cadre du festival Chefs Op’ en lumière
CINÉ-CONCERT
Denise, jeune orpheline provinciale, arrive à Paris et s’installe chez son oncle dont le petit commerce est menacé par le flamboyant grand magasin d’en face, Au bonheur des dames, dirigé par Octave Mouret. Alors que les Baudu mènent une lutte sans merci pour se maintenir à flot contre le grand magasin, Denise se fait engager comme vendeuse chez leur rival.
Ce dernier film muet de Julien Duvivier impressionne par sa virtuosité et sa composition visuelle. Ce ciné-concert nous offre également une création musicale d’Adrien Leconte, collaborateur régulier de la cinémathèque. .
avenue Niépce Espace des Arts Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 42 42 65 conservatoire@legrandchalon.fr
English : Au bonheur des dames Réalisateur Julien Duvivier
German : Au bonheur des dames Réalisateur Julien Duvivier
Italiano :
Espanol :
L’événement Au bonheur des dames Réalisateur Julien Duvivier Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2025-10-08 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I