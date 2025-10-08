Au bonheur des dames Réalisateur Julien Duvivier avenue Niépce Chalon-sur-Saône

Au bonheur des dames Réalisateur Julien Duvivier

Début : 2026-02-28 20:00:00

fin : 2026-02-28 21:30:00

2026-02-28

Dans le cadre du festival Chefs Op’ en lumière

CINÉ-CONCERT

Denise, jeune orpheline provinciale, arrive à Paris et s’installe chez son oncle dont le petit commerce est menacé par le flamboyant grand magasin d’en face, Au bonheur des dames, dirigé par Octave Mouret. Alors que les Baudu mènent une lutte sans merci pour se maintenir à flot contre le grand magasin, Denise se fait engager comme vendeuse chez leur rival.

Ce dernier film muet de Julien Duvivier impressionne par sa virtuosité et sa composition visuelle. Ce ciné-concert nous offre également une création musicale d’Adrien Leconte, collaborateur régulier de la cinémathèque. .

