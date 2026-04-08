Au bonheur des ogres (sortie de résidence) Mimizan
vendredi 14 mai 2027 · Mimizan
Informations pratiques
Mimizan
Au bonheur des ogres (sortie de résidence)
Parnasse Mimizan Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-14 18:30:00
fin : 2027-05-14 19:30:00
Date(s) :
2027-05-14
SORTIE DE RÉSIDENCE – ADAPTATION – DANIEL PENNAC
La compagnie Théatromania vient une semaine en résidence au Parnasse pour travailler sa prochaine création. Une sortie de résidence permettra de découvrir un aperçu de leur travail et de rencontrer les artistes.
Dès l’âge de 12 ans
Une bombe a explosé au rayon lingerie.
Responsable d’une demi-douzaine de frères et sœurs avec une mère en perpétuelle, Benjamin Malaussène n’a pas le temps de s’ennuyer. Déjà mal considéré de la plupart de ses collègues, il se trouvait à proximité du lieu au moment du drame.
Et quand d’autres bombes commencent à exploser partout où il passe dans le Magasin, son emploi officieux de bouc émissaire va faire de lui le meilleur suspect.
Se sachant innocent, il devient alors urgent pour lui de trouver pourquoi, comment et surtout qui peut bien lui en vouloir à ce point…
Covoiturage : urlr.me/z76GmB .
Parnasse Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 09 93 35 leparnasse@mimizan.com
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English : Au bonheur des ogres (sortie de résidence)
L’événement Au bonheur des ogres (sortie de résidence) Mimizan a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Mimizan
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