Informations pratiques

Mimizan

Au bonheur des ogres (sortie de résidence)

Parnasse Mimizan Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-14 18:30:00

fin : 2027-05-14 19:30:00

Date(s) :

2027-05-14

SORTIE DE RÉSIDENCE – ADAPTATION – DANIEL PENNAC

La compagnie Théatromania vient une semaine en résidence au Parnasse pour travailler sa prochaine création. Une sortie de résidence permettra de découvrir un aperçu de leur travail et de rencontrer les artistes.

Dès l’âge de 12 ans

Une bombe a explosé au rayon lingerie.

Responsable d’une demi-douzaine de frères et sœurs avec une mère en perpétuelle, Benjamin Malaussène n’a pas le temps de s’ennuyer. Déjà mal considéré de la plupart de ses collègues, il se trouvait à proximité du lieu au moment du drame.

Et quand d’autres bombes commencent à exploser partout où il passe dans le Magasin, son emploi officieux de bouc émissaire va faire de lui le meilleur suspect.

Se sachant innocent, il devient alors urgent pour lui de trouver pourquoi, comment et surtout qui peut bien lui en vouloir à ce point…

Covoiturage : urlr.me/z76GmB .

Parnasse Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 09 93 35 leparnasse@mimizan.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Au bonheur des ogres (sortie de résidence)

L’événement Au bonheur des ogres (sortie de résidence) Mimizan a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Mimizan