Au bonheur des Vivants Compagnie Les Âmes Nocturnes Place Denfert Rochereau Saint-Maixent-l’École

Place Denfert Rochereau Espace AGAPIT Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Spectacle clownesque d’illusion poétique

à partir de 5 ans

Spectacle inclassable, poétique, féerique, pétri d’humour et d’absurde, il mêle avec joie et nostalgie l’art du mime, le clown, le théâtre d’objet, l’acrobatie, l’illusion, tissés d’un univers musical original.

Comme émergeant du sommeil, deux personnages en pyjama et liquette de nuit s’aventurent dans un univers domestique à la fois protecteur et complètement fantasmagorique. Les objets du quotidien y prennent des allures singulières, se transforment même en des créatures absurdes qui ne cessent de leur échapper. Formés auprès de Marcel Marceau et au Centre National des Arts du Cirque, Cécile Roussat et Julien Lubek enchaînent les tableaux insolites, quelque part entre Gaston Lagaffe, Magritte, la Famille Addams, Murnau, Marcel Aymé ou encore Fritz Lang.

Avec Cecile Roussat, Julien Lubek et Alex Sander Dos Santos .

Place Denfert Rochereau Espace AGAPIT Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 13 77 f.poupeau@saint-maixent-lecole.fr

