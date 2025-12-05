AU BONHEUR DES VIVANTS – ESPACE DES AUGUSTINS Montauban

AU BONHEUR DES VIVANTS – ESPACE DES AUGUSTINS Montauban vendredi 5 décembre 2025.

AU BONHEUR DES VIVANTS Début : 2025-12-05 à 20:30. Tarif : – euros.

Fantaisie poétique : Formés auprès de Marcel Marceau, Roussat et Lubek retournent à la simplicité de leur relation duelle et à leurs propres compétences.Jeu burlesque, théâtre corporel, musique, manipulation d’objets, travail d’illusion… Pour « Au bonheur des vivants », ils s’inspirent autant de Gaston Lagaffe que de Magritte, de la famille Addams que de Murnau, Marcel Aymé ou encore Fritz Lang.Une écriture avec la sincérité du clown et la grâce du mime, une fable visuelle et féerique aux allures de rêve éveillé, parsemée comme notre quotidien, d’obstacles insignifiants et de moments de grâce, qui raconte l’enchantement du vivant.Les clowns virevoltants et imprévisibles de Cécile Roussat et Julien Lubek resurgissent dans un délire réjouissant et féerique. A la croisée du jeu burlesque, de l’illusion et du cirque, ce duo inclassable rappelle autant Lagaffe que Buster Keaton.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ESPACE DES AUGUSTINS 27 RUE DES AUGUSTINS 82000 Montauban 82