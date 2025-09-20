Au bord de l’eau Maison de l’histoire et du patrimoine Champigny-sur-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Pour les plus jeunes mais aussi les adultes ayant gardé leur âme d’enfant, découpage et collage sont au programme de cet atelier de création papier.

Ressuscitez l’ambiance des bords de la Marne et de la Seine de la première moitié du XXe siècle en confectionnant des objets symboliques de ces lieux de détente ayant associé baignade et canotage.

Maison de l’histoire et du patrimoine 15 rue de la Prévoyance 94500 Champigny-sur-Marne Champigny-sur-Marne 94500 Val-de-Marne Île-de-France 01 56 71 45 60 http://archives.valdemarne.fr En 2002, le Conseil général du Val-de-Marne fait l’acquisition d’une ancienne maison qui fut tour à tour pension pour enfants à partir des années 1930, refuge pour enfants juifs lors de la Seconde Guerre mondiale et enfin maison de retraite jusqu’en 1998. Inauguré en septembre 2009, le site constitue désormais un lieu de ressources sur l’histoire et le patrimoine du département avec une offre de programmation pour tous les publics. La Maison de l’histoire et du patrimoine regroupe : – le siège d’associations partenaires de la direction des Archives départementales du Val-de-Marne, – un espace d’accueil des initiatives valorisant l’histoire, le patrimoine et la mémoire du département (expositions, conférences, ateliers…), – un lieu de ressources sur le patrimoine. Autoroute A4, sortie n°5 Champigny La Fourchette RER A, arrêt Joinville-le-Pont puis bus 108 ou 110 (arrêt Aristide Briand-Le Plan) ou bus 201 (arrêt Bel-Air)

Atelier création papier « Au bord de l’eau »

©AD94_Baignade_Saint_Maurice