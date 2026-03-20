Au bord de l’eau

Rue Victor Hugo Malicorne-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28 10:00:00

fin : 2026-11-01 18:00:00

Date(s) :

2026-04-28 2026-07-01 2026-09-01

Au fil de l’argile et de la créativité, cette exposition participative réunit des œuvres conçues par des personnes en situation de handicap, pour inviter chacun à découvrir le bord de l’eau autrement.

En partenariat avec le collectif HanDi-Moi Oui !

Le musée poursuit depuis plus de vingt ans son partenariat avec l’association

Handi‑Moi Oui ! pour changer le regard sur le handicap. Pour cette nouvelle exposition

participative, foyers de vie, instituts médicoéducatifs, écoles, associations… ont

chacun imaginé et modelé une oeuvre collective en argile invitant le public à se promener Au bord de l’eau .

Participants Foyer La Maison des Pins, La Breille-les-Pins ART APAJH 72-53 Esat, Marolles-les-Brault MJC Ronceray, Le Mans Foyer Les Hautes Fontaines ADAPEI 72, La Chapelle-Saint-Aubin Unité externalisée Lavaré IME Epione, Thorigné-sur-Dué École Ste Thérèse, Malicorne-sur-Sarthe Foyer de Vie La Ferme d’Activités des Mauges, Sèvremoine APEI Sablé Solesmes SAAJ de Chantemesle, Solesmes ACADEA Maison de l’Elan, Sablé-sur-Sarthe École Saint-Aquilin, Solesmes École de Changé Foyer de vie l’Artimon EPSM, Le Mans DAME Antoine Fauvet, Nogent-le-Rotrou IME SOSAN, Parigné-l’évêque .

Rue Victor Hugo Malicorne-sur-Sarthe 72270 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 48 07 17 musee.malicorne@valleedelasarthe.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Using clay and creativity, this participatory exhibition brings together works designed by people with disabilities, inviting everyone to discover the waterfront in a different way.

L’événement Au bord de l’eau Malicorne-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Vallée de la Sarthe