Au bord du monde à l’Atelier à Villy-Bocage L’Atelier Villy-Bocage

Au bord du monde à l’Atelier à Villy-Bocage

L’Atelier 2 bis rue des Écoles Villy-Bocage Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 18:30:00

fin : 2026-04-03 20:00:00

Date(s) :

2026-04-03

À la suite d’une résidence artistique d’un mois au Groenland, dans le village d’Akunnaaq, Aude Maréchal crée un spectacle mêlant conte et théâtre d’objets. Autour d’un moment de partage convivial, les objets s’animent et le récit transporte le public entre réalité et imaginaire. Une invitation sensi

À la suite d’une résidence artistique d’un mois au Groenland, dans le village d’Akunnaaq, Aude Maréchal crée un spectacle mêlant conte et théâtre d’objets. Autour d’un moment de partage convivial, les objets s’animent et le récit transporte le public entre réalité et imaginaire. Une invitation sensible au voyage, inspirée par l’Arctique et ses habitants, à partager en famille dès 6 ans. .

L’Atelier 2 bis rue des Écoles Villy-Bocage 14310 Calvados Normandie +33 6 08 76 80 40 lateliervilly@gmail.com

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English : Au bord du monde à l’Atelier à Villy-Bocage

Following a month-long artistic residency in Greenland, in the village of Akunnaaq, Aude Maréchal has created a show combining storytelling and object theatre. Over a convivial moment of sharing, the objects come to life and the story transports the audience between reality and imagination. A sen…

L’événement Au bord du monde à l’Atelier à Villy-Bocage Villy-Bocage a été mis à jour le 2026-03-20 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie