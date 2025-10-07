Au bord du vide Espace la savoureuse Giromagny

Au bord du vide

Espace la savoureuse 7 Rue des Casernes Giromagny Territoire de Belfort

Tarif : – – 7 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 20:00:00

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-27

Au point de rencontre entre poésie, jonglage et acrobatie, trois circassiens s’interrogent sur la fuite du temps.

Un homme se retrouve face à sa vie. Un regard en arrière, un regard en avant, ce qu’il a fait, ce qui lui reste à faire mais ce jour-là il ne peut plus rien faire. C’est le début la crise !

Sur scène, le trio joue des âges de la vie le Jeune, acrobate-jongleur fougueux qui ne tient guère en place, le Vieux, clown philosophe et funambule qui marche sur des lignes immatérielles, au temps présent, un homme dans sa quarantaine virevolte dans une roue Cyr comme dans une boussole affolée .

Espace la savoureuse 7 Rue des Casernes Giromagny 90200 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 28 39 42 communication@theatredupilier.com

