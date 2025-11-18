Au bout de chez soi par Constant PELHATE Rue du Général de Gaulle Pontivy

Au bout de chez soi par Constant PELHATE Rue du Général de Gaulle Pontivy mardi 18 novembre 2025.

Rue du Général de Gaulle Palais des congrès Pontivy Morbihan

Début : 2025-11-18 14:00:00

fin : 2025-11-18 16:00:00

2025-11-18

Conférence proposée par l’UTL de Pontivy

Depuis 5 ans, Constant Pelhate, un aventurier breton, parcourt le monde à vélo, à pied, à cheval ou en canoë. De ses périples, il tire le livre Du Rêve au Guidon et les films Marcher la France et Au Bout de chez Soi. À travers ces œuvres et cette ciné-conférence, il nous partage sa passion pour le voyage, mêlant itinérance et rencontres, aventure et poésie. .

