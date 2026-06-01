Au bout de la laisse et Joe § Joe I Festival Dehors !, Ecole Le Sapay, Genève

Au bout de la laisse et Joe § Joe I Festival Dehors ! Samedi 6 juin, 11h00 Ecole Le Sapay

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T13:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T13:30:00+02:00

Festival des arts de la rue

Au bout de la laisse I Cie Alsand à 11h

Un spectacle écrit par une chienne.

Car si les chiens n’ont légalement plus le droit à une vie d’autonomie, rien ne leur interdit de prendre la direction artistique d’une compagnie de spectacle. Du moins on espère. Pris.e.s en étaux par le public dans un espace scénique bi-frontal, le duo de la Cie Alsand se fait quatuor inter-espèce en invitant leur chienne à les bousculer de sa présence. ​Un spectacle né du désir de questionner nos liens avec les animaux, leur autonomie et nos différentes formes de dialogues possibles.

Joe § Joe I Cie Les Barjes à 12h15

Joe est grand, blond et musclé. Joe, lui, est un peu moins grand, un peu plus blond et un peu moins musclé… Deux « génies » militaires dont la discipline, la force de persuasion et le sang froid sont sans égal. Leur Mission : assurer votre sécurité, créer une zone de confort, de détente, voire finalement de bien-être.

Pas de répit ni de repos dans ce spectacle plein de complicité où la virilité est mise à mal, l’ordre se cache derrière l’humour et l’humour derrière le désordre…

En savoir plus

Ecole Le Sapay Chemin Le-Sapay 10 1228 Plan-Les-Ouates Genève 1212 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://www.dehors-ge.ch/ »}] [{« link »: « https://www.dehors-ge.ch/samedi-6 »}]

Samedi 6 juin I Théâtre de rue

dr