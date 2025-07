Au bout de l’Afrique Montargis

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret

Début : 2025-08-12 16:00:00

fin : 2025-08-12 17:30:00

2025-08-12

Film, musique, manipulation de petites percussions africaines et Histoire(s) sont au programme. À partir de 6 ans, sur réservation à la médiathèque ou par téléphone à partir du 15 juillet. .

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 44 70

