« Au bout de ma langue » : entre langues et mémoires au Théâtre de la Concorde Théâtre de la Concorde Paris

« Au bout de ma langue » : entre langues et mémoires au Théâtre de la Concorde Théâtre de la Concorde Paris mardi 21 octobre 2025.

Parce qu’un théâtre municipal est un lieu où la République s’incarne autrement. Parce que raconter les migrations, les langues, les mémoires et les ponts qu’on bâtit entre ici et là-bas est un devoir artistique autant qu’un geste politique.

Le Théâtre de la Concorde accueille Au bout de ma langue dans cette volonté de faire entendre des récits d’enfance et de déplacement, de dire ce que vivent, ressentent et traversent tant de jeunes arrivés en France avec une langue dans la tête et une autre dans l’oreille. C’est une invitation à regarder autrement ceux qui grandissent entre les mondes, entre les langues, entre les pays. Une œuvre profondément sensible et citoyenne.

Une histoire entre deux langues, deux mondes

Taym a neuf ans quand il arrive en France. Autour de lui, le français est un bruit de fond incompréhensible. Un jour, il se tait. Se réfugie dans le silence. Peu à peu, ceux qui l’entourent — son père musicien, sa grand-mère au téléphone, sa maîtresse bienveillante — lui offrent d’autres voies. Des voix. Un magnétophone, des chansons, des fragments sonores deviennent les fils d’une reconstruction intérieure.

Au bout de ma langue est le récit d’un déracinement, mais aussi d’un tissage : entre mémoire et transmission, entre langue d’origine et langue d’accueil, entre passé et avenir. C’est un théâtre du lien, de la mémoire, et de la reconnaissance.

Une création pensée pour des lieux de vie

Imaginé pour être joué dans une mairie, ce spectacle s’inscrit dans le projet 4×4 des Tréteaux de France, qui fait surgir le théâtre dans les lieux publics. Il invite à réenchanter les espaces ordinaires, à y faire résonner des récits d’aujourd’hui. La salle des mariages, ici, devient celle d’une autre union : celle d’un enfant avec sa nouvelle langue, son nouveau pays, sa nouvelle vie.

Production : Tréteaux de France – Centre dramatique national

Coproduction : Totem – Scène conventionnée Art Enfance Jeunesse

Texte : Simon Grangeat

Mise en scène : Tal Reuveny

Avec : Omar Salem

Création sonore : Jonathan Lefèvre-Reich

Costumes : Sarah Leterrier

Le Théâtre de la Concorde présente Au bout de ma langue انا لا اشتكي, un spectacle qui raconte le parcours d’un enfant migrant découvrant une nouvelle langue et un nouveau pays. Entre silence et voix, cette création mêle souvenirs et rencontres pour mieux comprendre ce que vivent les jeunes arrivés en France. Une invitation à écouter et à reconnaître ces histoires souvent oubliées.

Du mardi 21 octobre 2025 au samedi 25 octobre 2025 :

payant

De 8 à 15 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-21T02:00:00+02:00

fin : 2025-10-26T01:59:59+02:00

Date(s) :

Théâtre de la Concorde 1, avenue Gabriel 75008 Paris