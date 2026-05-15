Ammerschwihr

Au bout du chemin balade, spectacle & apéro dans les vignes

2 Rue des Moulins Ammerschwihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-06 18:30:00

fin : 2026-06-06 21:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Le temps d’une soirée profitez d’une balade dans les vignes, d’un spectacle de marionnettes et d’un apéro gourmand en harmonie avec 3 vins du domaine.

Grande soirée festive en extérieur au Domaine Etienne Simonis !

Balade dans les vignes biodynamiques dans la belle lumière de juin, puis découverte surprise d’un spectacle de marionnettes en plein air sur les oiseaux migrateurs (en collaboration avec la Ligne Protectrice des Oiseaux), d’une durée d’une trentaine de minutes.

Apéro gourmand élaboré par le boulanger local et 3 verres vins du domaine (jus de raisin disponible) inclus. Intime, vivant, magique.

30 places maximum — événement en petit comité. Possible dès 3 ans.

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2 Rue des Moulins Ammerschwihr 68770 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 30 79 simonis.etienne@gmail.com

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English :

Enjoy an evening stroll through the vineyards, a puppet show and a gourmet aperitif in harmony with 3 estate wines.

L’événement Au bout du chemin balade, spectacle & apéro dans les vignes Ammerschwihr a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg