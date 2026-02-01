Au bout du conte Le Fils de la Tempête Joué-lès-Tours

Au bout du conte Le Fils de la Tempête

1 Rue du 8 Mai Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 15:30:00

fin : 2026-02-18 16:30:00

Date(s) :

2026-02-18

Yasmina est la petite dernière d’une famille nombreuse. Petite fille intrépide et curieuse, elle va vivre un destin hors du commun. Qui aurait pu penser qu’elle se ferait enlever un jour par le fils de la Tempête en personne ? Laissez-vous emporter par ce conte envoûtant, issu du répertoire de Praline Gay-Para. .

1 Rue du 8 Mai Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 73 32 00

English :

Yasmina is the youngest of a large family. An intrepid, inquisitive little girl, her destiny is destined to be extraordinary. Who would have thought that she would one day be kidnapped by the son of the Tempest himself? Let yourself be carried away by this spellbinding tale.

