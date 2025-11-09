Au bout du doigt . Conte théâtral à la Locomotive Saillans
Au bout du doigt . Conte théâtral à la Locomotive Saillans dimanche 9 novembre 2025.
Au bout du doigt . Conte théâtral à la Locomotive
rue de la gare Saillans Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-09 17:00:00
fin : 2025-11-09
Date(s) :
2025-11-09
Conte théâtral. Récit de vie paysan lumineux., poétique, tendre, et bourré d’humanité.
.
rue de la gare Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 16 78 76 84 garedesaillans26@gmail.com
English :
Theatrical tale. A luminous tale of peasant life, poetic, tender and full of humanity.
German :
Ein theatralisches Märchen. Erzählung aus dem leuchtenden Bauernleben. Poetisch, zärtlich und voller Menschlichkeit.
Italiano :
Racconto teatrale. Un racconto luminoso, poetico, tenero e umano della vita contadina.
Espanol :
Cuento teatral. Un relato luminoso, poético, tierno y humano sobre la vida campesina.
L’événement Au bout du doigt . Conte théâtral à la Locomotive Saillans a été mis à jour le 2025-10-20 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme