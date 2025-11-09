Au bout du doigt . Conte théâtral à la Locomotive

rue de la gare Saillans Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09 17:00:00

fin : 2025-11-09

Date(s) :

2025-11-09

Conte théâtral. Récit de vie paysan lumineux., poétique, tendre, et bourré d’humanité.

.

rue de la gare Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 16 78 76 84 garedesaillans26@gmail.com

English :

Theatrical tale. A luminous tale of peasant life, poetic, tender and full of humanity.

German :

Ein theatralisches Märchen. Erzählung aus dem leuchtenden Bauernleben. Poetisch, zärtlich und voller Menschlichkeit.

Italiano :

Racconto teatrale. Un racconto luminoso, poetico, tenero e umano della vita contadina.

Espanol :

Cuento teatral. Un relato luminoso, poético, tierno y humano sobre la vida campesina.

L’événement Au bout du doigt . Conte théâtral à la Locomotive Saillans a été mis à jour le 2025-10-20 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme