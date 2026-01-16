Au bout du doigt , conte théâtral de Pierre Etienne Dubois La Coccinelle Allègre
La Coccinelle 8 Rue Notre Dame de l’Oratoire Allègre Haute-Loire
Début : 2026-03-07 19:00:00
2026-03-07
Venez assister à Au bout du doigt , cette histoire qui parle de Pépé, paysan qui a travaillé la terre toute sa vie… mais un bout de ses doigts manquait, amenant une zone d’ombre car personne n’était d’accord pour expliquer comment Pépé l’avait perdu.
La Coccinelle 8 Rue Notre Dame de l’Oratoire Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 19 36 46 a.coccinelle@orange.fr
English :
Come and see Au bout du doigt , a story about Pépé, a farmer who worked the land all his life… but one of his fingertips was missing, creating a grey area because no one could agree on how Pépé lost it.
L’événement Au bout du doigt , conte théâtral de Pierre Etienne Dubois Allègre a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay