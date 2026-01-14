Au bout du doigt 13005 MARSEILLE Marseille 5e Arrondissement

Au bout du doigt

Samedi 14 février 2026 de 19h à 20h. 13005 MARSEILLE 111 rue de l’Olivier Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 8 – 8 – 13 EUR

Début : 2026-02-14 19:00:00

fin : 2026-02-14 20:00:00

2026-02-14

Un conte théâtral de Pierre-Etienne Dubois au théâtre Strapontin Marseille. Intrigue en paysannerie. Un petit-fils mène l’enquêteFamilles

Au bout du doigt parle de Pépé, paysan qui a travaillé la terre toute sa vie.



Même fait prisonnier par les Allemands, il y pensait chaque jour. Ses mains massives, charnues, étaient le miroir de son être.



Mais un bout d’un de ses doigts manquait amenant une zone d’ombre puisque personne n’était d’accord pour expliquer comment Pépé l’avait perdu.



Dès son plus jeune âge, son petit-fils a voulu éclaircir ce mystère, qui, les années passant, il faut bien le dire, s’est épaissi.



A travers cette histoire, il y a la découverte d’un aïeul attachant, amusant, tendre, facétieux, humain ainsi qu’un hommage vibrant aux liens intergénérationnels et à la quête d’identité entre passé et présent.



Comédien Pierre-Etienne Dubois



Regard sur la mise en scène Marion Belliot et Amélie Vayssade



Par La compagnie La liane .

13005 MARSEILLE 111 rue de l’Olivier Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 25 97 85 08 theatrestrapontin@gmail.com

English :

A theatrical tale by Pierre-Etienne Dubois at the Théâtre Strapontin Marseille. A peasant intrigue. A grandson leads the investigation

