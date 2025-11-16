Au bout du monde spectacle familial le bourg Parranquet

Au bout du monde spectacle familial

le bourg Salle des fêtes Parranquet Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-11-16

fin : 2025-11-16

2025-11-16

Spectacle familial dès 3 ans !

Interprété par Marie Joubert (Cie La Chaudronnerie des Arts)

Durée 45 minutes environ

Laissez vous embarquer Au bout du monde dans l’histoire de Lili, en quête de la clé qui pourrait ouvrir le trésor.

Mais si le trésor n’était pas ce qu’il y a dans le coffre ?.

Un spectacle poétique, sensible et burlesque, mêlant conte et improvisation avec le public, qui saura faire rêver petits et grands le temps d’une histoire, et peut-être plus encore ! .

le bourg Salle des fêtes Parranquet 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 60 55 32

English : Au bout du monde spectacle familial

Family show for ages 3 and up!

Performed by Marie Joubert (Cie La Chaudronnerie des Arts)

Running time: approx. 45 minutes

Let yourself be carried off to the ends of the earth in the story of Lili, in search of the key that could open the treasure.

But what if the treasure wasn’t what’s in the chest?

German : Au bout du monde spectacle familial

Familienspektakel ab 3 Jahren!

Interpretiert von Marie Joubert (Cie La Chaudronnerie des Arts)

Dauer: ca. 45 Minuten

Lassen Sie sich am Ende der Welt in die Geschichte von Lili einführen, die auf der Suche nach dem Schlüssel ist, der den Schatz öffnen könnte.

Aber was, wenn der Schatz nicht das ist, was sich in der Truhe befindet?

Italiano :

Uno spettacolo per famiglie dai 3 anni in su!

Interpretato da Marie Joubert (Cie La Chaudronnerie des Arts)

Durata: circa 45 minuti

Lasciatevi trasportare in capo al mondo nella storia di Lili, alla ricerca della chiave che potrebbe aprire il tesoro.

Ma se il tesoro non fosse quello contenuto nel forziere?

Espanol : Au bout du monde spectacle familial

Espectáculo familiar a partir de 3 años

Interpretado por Marie Joubert (Cie La Chaudronnerie des Arts)

Duración: 45 minutos aproximadamente

Déjese llevar al fin del mundo en la historia de Lili, en busca de la llave que podría abrir el tesoro.

Pero, ¿y si el tesoro no fuera lo que hay en el cofre?

L’événement Au bout du monde spectacle familial Parranquet a été mis à jour le 2025-11-08 par OT Coeur de Bastides