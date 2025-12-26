Au bout la mer! Cirque Marseille 1er Arrondissement

Au bout la mer! Cirque

Dimanche 15 février 2026 de 11h à 18h. La Canebière Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Spectacles et ateliers gratuits pour toute la famille, en clôture de l’Entre 2 BIAC.Enfants

Un événement proposé par la Mairie 1&7, en partenariat avec Archaos, en clôture de l’Entre 2 BIAC.













Impromptus How much we carry ?

Cirque immersif, France Brésil , 3 impromptus de 15 min

Haut et bas Canebière et Place du Général de Gaulle

A 11h, 13h10 et 15h10









En clôture de l’Entre2 BIAC, dans le cadre de l’événement Au bout la mer, les circassiens Debora Fransolin et Marin Garnier vous

donnent rendez-vous sur la Canebière. Une belle occasion de découvrir trois impromptus trois petites capsules inspirées de leur spectacle en fin de création, How much we carry.



Dans cet espace urbain, rien ne sera installé. Une simple perche haute de plusieurs mètres suffira au duo d’artistes pour nous faire rêver. Tandis que Marin, solidement ancré au sol, soutiendra le mât, Debora s’élancera.



Suspendue à cet agrès, elle grimpera, effleurera les murs, filera à l’horizontale au-dessus des fenêtres. Et de leurs acrobaties aériennes émergeront des tableaux saisissants, mélanges de puissance, de virtuosité et de poésie.











Les P’tits bras

Spectacle aérien

Cadre coréen, trapèze, mât France, 15 min , en haut de la Canebière, croisement rue St Ferréol

A 12h10 et 15h10









En vingt ans, la Compagnie Les P’tits Bras a su imposer son style unique, mêlant avec finesse envolées acrobatiques, humour déca-

lé, dérision assumée et hautes performances techniques. Elle dévoile un nouveau spectacle de voltige aussi surprenant qu’inattendu

conçu uniquement pour la clôture de l’Entre2 BIAC.



Autour d’un cadre russe, magnifique structure décorée dans l’esprit Art nouveau, six artistes nous livrent un cirque explosif, où l’exigence physique rencontre la fantaisie. Main à main vertigineux, cascades et portés parfaitement maîtrisés… Les numéros s’enchaînent à un rythme effréné.



Cette création joyeusement déjantée multiplie les surprises et les éclats de rire. C’est une pièce généreuse qui émerveillera petits et grands.









Roue giratoire, par Les Filles du Renard Pâle, face à la Chambre de Commerce.

Roue, cirque, France, 25 min

A 12h40 et à 16h30









Au rythme d’un bassiste placé à ses côtés, une circassienne s’élance sur une roue giratoire. Elle marche de plus en plus vite, tentant de suivre le tempo de la musique. Quand soudain, elle se retrouve prise au piège d’une course effrénée, entraînée par cet agrès qui ne cesse de tourner.

A chaque instant, son équilibre semble menacé. Être en mouvement devient alors pour elle une nécessité. Agrippée= dans, sur, puis autour de la roue, l’artiste enchaîne les figures toutes plus saisissantes les unes que les autres, pendant

que la structure se renverse sur elle-même.

Tenace, l’acrobate ne lâche rien. Elle nous offre ainsi une performance aussi physique que poétique, hypnotisant petits et grands de son talent.









Les ateliers Place du Général de Gaulle, Marseille

A 11h30 et à 14h30







Jonglage rythmique

Un atelier de jonglage qui fusionne musique et mouvement. Découvrez comment coordonner gestes et objets le temps d’un moment festif et convivial.

Atelier mené par Carlos Muñoz de la cie Sombra









Hula-hoop

Une plongée dans l’univers du hula hoop et ses multiples facettes du mouvement fluide aux rotations complexes, le tout

en musique. Faites danser le cerceau avec votre corps pour un moment créatif et rythmé.

Atelier mené par Norma Nix (Angela Riegelhofer). .

La Canebière Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Free shows and workshops for the whole family, to close the Entre 2 BIAC festival.

