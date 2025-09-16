Au Bûcher ! les ensorcelants vitraux de Zoé Nicolas Bibliothèque Marguerite Durand (BMD) Paris

Il y a quelques mois, la bibliothèque Marguerite Durand a été contactée par Zoé Nicolas à propos de son projet de fin d’études : imaginer un vitrail pour pour un bâtiment particulier. La jeune artiste souhaitait travailler autour de la figure de la sorcière, quel meilleur choix qu’un lieu dédié à la mémoire des femmes pour mettre son œuvre en valeur ?

À travers le déroulé de son processus créatif, Zoé Nicolas, artisane vitrailliste tout juste diplômée, vous propose de découvrir son interprétation de la figure de la sorcière.

Symbolisme fort, approche contemporaine du vitrail et richesse documentaire se croisent pour éclairer cette icône de l’histoire des femmes.

La bibliothèque Marguerite Durand vous invite à découvrir une exposition collaborative autour de cette figure à la fois ancestrale et résolument actuelle.

Une expérience qui saura assurément vous ensorceler.

Vernissage le vendredi 19 septembre à 18h30.



Quand une artiste vitrailliste réinvente la figure de la sorcière…

Du mardi 16 septembre 2025 au samedi 11 octobre 2025 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 13h00 à 18h00

gratuit Tout public.

