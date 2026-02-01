Au Bûcher Valentin SAINTE MARIE DE CAMPAN Campan

Au Bûcher Valentin

SAINTE MARIE DE CAMPAN La Baleine blanche, Gripp Campan Hautes-Pyrénées

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 19:00:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

De 19h à 23h Au Bûcher Valentin . Soirée festive et décalée autour de la Saint-Valentin, avec animations gratuites. Venez seul ou accompagné. Repas sur réservation 12 € plat, 15 € plat/dessert.

.

SAINTE MARIE DE CAMPAN La Baleine blanche, Gripp Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 72 97 bb.culturel@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

7pm to 11pm: Au Bûcher Valentin . A festive, offbeat Valentine’s Day evening with free entertainment. Come alone or with friends. Meals on reservation: 12 ? main course, 15 ? main course/dessert.

L’événement Au Bûcher Valentin Campan a été mis à jour le 2026-01-29 par Pôle du Tourmalet |CDT65