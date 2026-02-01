Au Bureau Soirée Love Music Restaurant Au Bureau Châlons-en-Champagne
Au Bureau Soirée Love Music Restaurant Au Bureau Châlons-en-Champagne vendredi 13 février 2026.
Au Bureau Soirée Love Music
Restaurant Au Bureau 10 Rue Augustin Fresnel Châlons-en-Champagne Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13 20:00:00
fin : 2026-02-13
Date(s) :
2026-02-13
Tout public
Au Bureau Châlons célèbre la Saint-Valentin avec une soirée Love Music avec Christopher Muel. .
Restaurant Au Bureau 10 Rue Augustin Fresnel Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 52 62 67 78
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Au Bureau Soirée Love Music
L’événement Au Bureau Soirée Love Music Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne