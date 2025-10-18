Au cabaret ce soir Censeau

Au cabaret ce soir Censeau samedi 18 octobre 2025.

Théâtre Charles Vauchez Censeau Jura

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Début : 2025-10-18 20:30:00

fin : 2025-10-18

2025-10-18

Présenté par Philippe Carle.

Au programme Georges Brassens, Raymond Devos, les Frères Jacques, Pierre Dac, Bernard Dimey, Serge Gainsbourg, Bobby Lapointe, Boris Vian. .

Théâtre Charles Vauchez Censeau 39250 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 31 97 32

