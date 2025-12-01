Au Cabaret d’Hiver Ça sent l’sapin… de Noël Quai Louis Blanc Le Mans
Au Cabaret d’Hiver Ça sent l’sapin… de Noël Quai Louis Blanc Le Mans samedi 20 décembre 2025.
Au Cabaret d’Hiver Ça sent l’sapin… de Noël
Quai Louis Blanc Chapiteau Le Mans Sarthe
Tarif : 8 – 8 – EUR
Début : 2025-12-20 20:00:00
fin : 2025-12-26 22:00:00
Date(s) :
2025-12-20 2025-12-21 2025-12-23 2025-12-24 2025-12-25 2025-12-26 2025-12-27 2025-12-28 2025-12-30 2025-12-31 2026-01-01 2026-01-02 2026-01-03
Ça sent l’sapin… de Noël est le spectacle de Noël proposé par La Houlala Compagnie pour cet hiver. Découvrez-le du 20 décembre au 3 janvier sous le chapiteau installé au Quai Louis Blanc.
Madelaine a un grand âge et elle veut des grandes choses ! Cette année, elle installe son chapiteau au Mans, au Quai Louis Blanc, pour y fêter son Noël. Mais comme toujours, sa famille manque à l’appel. Cette année, elle a trouvé une idée radicale pour rassembler sa tribu. Entre clowns, acrobates, musiciens et magie, le spectacle promet un Noël féérique et délicieusement chaotique. .
Quai Louis Blanc Chapiteau Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 80 04 lahoulalacompagnie@gmail.com
English :
Ça sent l’sapin… de Noël is La Houlala Compagnie’s Christmas show for this winter. Discover it from December 20 to January 3 under the big top set up on the Quai Louis Blanc.
German :
Ça sent l’sapin… de Noël ist das Weihnachtsspektakel, das La Houlala Compagnie in diesem Winter anbietet. Entdecken Sie es vom 20. Dezember bis zum 3. Januar in dem am Quai Louis Blanc aufgestellten Zelt.
Italiano :
Ça sent l’sapin… de Noël è lo spettacolo natalizio di La Houlala Compagnie per questo inverno. Lo si potrà vedere dal 20 dicembre al 3 gennaio sotto il tendone allestito sul Quai Louis Blanc.
Espanol :
Ça sent l’sapin… de Noël es el espectáculo navideño de La Houlala Compagnie para este invierno. Véalo del 20 de diciembre al 3 de enero bajo la carpa instalada en el Quai Louis Blanc.
