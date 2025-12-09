Au Caf’ Conc’ des Griottes Wassy

Au Caf’ Conc’ des Griottes

La forgerie Wassy Haute-Marne

2026-03-01

fin : 2026-03-01

2026-03-01

Tout public

L’ensemble vocal Les Griottes (20 chanteurs et chanteuses) vous invite à un spectacle musical original au parfum de cabaret. Dans une ambiance de boui-boui festif et fantasque, le public est convié à un tour de piste musical entre comique, romantisme, irrévérence et exotisme. .

La forgerie Wassy 52130 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 31 66

