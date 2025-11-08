Au Café du coin en novembre Centre socioculturel Les Longs Prés Rennes

Au Café du coin en novembre Centre socioculturel Les Longs Prés Rennes samedi 8 novembre 2025.

Au Café du coin en novembre Centre socioculturel Les Longs Prés Rennes 8 – 26 novembre Ille-et-Vilaine

Entrée libre, ateliers créatifs payants

Le café du coin a fait son programme pour le mois de novembre. Ateliers créatifs, soirée jeux de société…N’oubliez pas c’est ouvert à tous !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-08T14:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-26T16:00:00.000+01:00

1

accueil@leslongspres.fr 02.99.38.43.86

Centre socioculturel Les Longs Prés 1 rue des Longs Prés Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine