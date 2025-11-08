Au Café du coin en novembre Centre socioculturel Les Longs Prés Rennes
Au Café du coin en novembre Centre socioculturel Les Longs Prés Rennes samedi 8 novembre 2025.
Au Café du coin en novembre Centre socioculturel Les Longs Prés Rennes 8 – 26 novembre Ille-et-Vilaine
Entrée libre, ateliers créatifs payants
Le café du coin a fait son programme pour le mois de novembre. Ateliers créatifs, soirée jeux de société…N’oubliez pas c’est ouvert à tous !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-11-08T14:00:00.000+01:00
Fin : 2025-11-26T16:00:00.000+01:00
1
accueil@leslongspres.fr 02.99.38.43.86
Centre socioculturel Les Longs Prés 1 rue des Longs Prés Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine