Au Café Tric'Othe Médiathèque Cerisiers mercredi 17 septembre 2025.

Médiathèque 2 Place de l'Église Cerisiers

2025-09-17 15:00:00

2025-12-17 17:00:00

2025-09-17 2025-10-15 2025-11-19 2025-12-17 2026-01-14 2026-02-25 2026-03-18 2026-04-22 2026-05-20 2026-06-17

La médiathèque vous accueille une fois par mois pour pratiquer des activités autour du fil tricot, crochet, macramé, broderie… L’occasion de découvrir de nouvelles techniques et de partager ses savoir-faire et ses idées. .

Médiathèque 2 Place de l’Église Cerisiers 89320 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 86 38 53 bibliotheque.cerisiers@gmail.com

