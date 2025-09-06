Au Champ ! La Petite Surface Harfleur
Au Champ ! La Petite Surface Harfleur samedi 6 septembre 2025.
Au Champ !
La Petite Surface 56 Rue Paul Doumer Harfleur Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : Début : 2025-09-06 14:00:00 fin : 2025-09-06
Début : 2025-09-06 14:00:00
fin : 2025-09-06
Date(s) :
2025-09-06
« Au Champ ! » revient cette année pour une huitième saison avec une nouvelle journée imaginée par les petit.es, pensée pour les plus grand.es ! À vos agendas, on vous attend à La Petite Surface, le samedi 6 septembre.
Au programme
– 14h 18h Stands et ateliers avec Le Bon Endroit, Aquacaux, La Cěpée, Aromatiques & Cie, Arcade, Famili Bulle, Julie Arqué, Sème ta Graine, Perma Miloche, Département 76, Ville d’Harfleur
– 14h 18h Radio Hermès, studio mobile, Cie Le Guichet (dispositif en expérimentation dès 8 ans)
– 14h Visite de la ferme, découverte du maraîchage et de la biodiversité
– 14h30 Yoga enfant par Sème Ta Graine 5/6 ans (réservation sur place)
– 15h Découverte du marais de Colmoulins, visite de l’Espace Naturel Sensible par le département
– 16h30 « Aux Arbres » par la Compagnie Paon Paon Cui Cui (tout public 1h 3€ / pers)
– 18h Fanfare avec KoolCast Brass Gang (tout public)
Et comme si ça ne suffisait pas, vous pourrez aussi profiter avec
– Des courses de vélos et de draisiennes (2 7 ans, apportez vos vélos et vos casques)
– Du « manège à propulsion parentale »
– De la restauration sur place à partir de 18h avec vente de légumes bio
Envie de venir à Vélo ? C’est possible avec La Roue Libre
Départ à 13h à partir du Skate Park de la plage du Havre ou bien à 13h30 depuis l’antenne de Montivilliers .
La Petite Surface 56 Rue Paul Doumer Harfleur 76700 Seine-Maritime Normandie +33 6 40 53 52 98 maraicher@lapetitesurface.com
