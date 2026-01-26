Au chant des oiseaux

Place de la Résitance Saulnières Eure-et-Loir

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Ouvrez grand vos oreilles et partez à la rencontre des oiseaux de nos campagnes. Entre gazouillis, trilles et sifflements, découvrez les secrets du chant des mésanges, merles et rouges-gorges. Une balade nature où la musique vient du ciel !

Intervenant Patrick Mulet

Tarif 5€/pers. (gratuit de 12 ans)

RDV à 9h45 sur le parking en face de la Mairie, Place de la Résistance, 28500 Saulnières 5 .

Place de la Résitance Saulnières 28500 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 46 01 73 contact-ot@dreux-agglomeration.fr

English :

Open your ears and discover the birds of the countryside. Between chirps, trills and whistles, discover the secrets of the songs of tits, blackbirds and robins. A nature walk where music comes from the sky!

L’événement Au chant des oiseaux Saulnières a été mis à jour le 2026-01-26 par OT AGGLO DU PAYS DE DREUX