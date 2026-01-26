Au chant des oiseaux Saulnières
Au chant des oiseaux Saulnières samedi 25 avril 2026.
Au chant des oiseaux
Place de la Résitance Saulnières Eure-et-Loir
Début : 2026-04-25 10:00:00
Ouvrez grand vos oreilles et partez à la rencontre des oiseaux de nos campagnes. Entre gazouillis, trilles et sifflements, découvrez les secrets du chant des mésanges, merles et rouges-gorges. Une balade nature où la musique vient du ciel !
Intervenant Patrick Mulet
Tarif 5€/pers. (gratuit de 12 ans)
RDV à 9h45 sur le parking en face de la Mairie, Place de la Résistance, 28500 Saulnières 5 .
Place de la Résitance Saulnières 28500 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 46 01 73 contact-ot@dreux-agglomeration.fr
English :
Open your ears and discover the birds of the countryside. Between chirps, trills and whistles, discover the secrets of the songs of tits, blackbirds and robins. A nature walk where music comes from the sky!
