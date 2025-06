Au château des cigognes – Saint-Fromond 9 juillet 2025 10:00

Découvrez un site incontournable ! Accompagné d’un guide, vous observerez l’une des plus belles colonies de cigognes blanches de la région. Spectacle garanti ! Payant. Sur réservation.

Château de la Rivière

Saint-Fromond 50620 Manche Normandie +33 6 89 11 44 01 elan.nature.animations@gmail.com

English : Au château des cigognes

Discover a must-see site! Accompanied by a guide, you’ll observe one of the region’s most beautiful colonies of white storks. Spectacle guaranteed! Charges apply. Reservations required.

German :

Entdecken Sie einen unumgänglichen Ort! In Begleitung eines Führers beobachten Sie eine der schönsten Weißstorchkolonien der Region. Ein Spektakel ist garantiert! Kostenpflichtig. Mit Reservierung.

Italiano :

Scoprite un sito imperdibile! Accompagnati da una guida, potrete osservare una delle più belle colonie di cicogne bianche della regione. Spettacolo garantito! A pagamento. Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

¡Descubra un lugar de visita obligada! Acompañado por un guía, podrá observar una de las mejores colonias de cigüeñas blancas de la región. ¡Espectáculo garantizado! De pago. Imprescindible reservar.

