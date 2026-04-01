Au château des cigognes

Château de la Rivière Saint-Fromond Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 10:00:00

fin : 2026-04-16 12:00:00

Date(s) :

2026-04-16

Découvrez un site incontournable ! Accompagné d’un guide, vous observerez une des plus belles colonies de cigognes blanches de la région. Spectacle garanti ! Réservation obligatoire. .

Château de la Rivière Saint-Fromond 50620 Manche Normandie +33 6 89 11 44 01 elan.nature.animations@gmail.com

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English : Au château des cigognes

L’événement Au château des cigognes Saint-Fromond a été mis à jour le 2026-03-18 par Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin