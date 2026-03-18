Au château des cigognes Saint-Fromond
Au château des cigognes Saint-Fromond samedi 13 juin 2026.
Au château des cigognes
Château de la Rivière Saint-Fromond Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-13 12:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Découvrez un site incontournable ! Accompagné d’un guide, vous observerez une des plus belles colonies de cigognes blanches de la région. Spectacle garanti ! Réservation obligatoire. .
Château de la Rivière Saint-Fromond 50620 Manche Normandie +33 6 89 11 44 01 elan.nature.animations@gmail.com
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English : Au château des cigognes
L’événement Au château des cigognes Saint-Fromond a été mis à jour le 2026-03-18 par Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin