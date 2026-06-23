Saint-Fromond

Au château des Cigognes

Saint-Fromond Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 09:30:00

fin : 2026-07-09 11:30:00

Date(s) :

2026-07-09

Découvrez un site incontournable ! Accompagnés d’un guide, vous observerez une des plus belles colonies de cigognes blanches de la région, spectacle garanti ! Réservation obligatoire. .

Saint-Fromond 50620 Manche Normandie +33 6 89 11 44 01 elan.nature.animations@gmail.com

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English : Au château des Cigognes

L’événement Au château des Cigognes Saint-Fromond a été mis à jour le 2026-06-23 par Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin