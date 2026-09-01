Informations pratiques

Saint-Maurice-d’Ételan

Au Château d’Etelan : Duo piano-voix

Château d’Etelan Saint-Maurice-d’Ételan Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 17:00:00

fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Saudades do Brasil • Le Chant de l’Absence

Le Château d’Ételan a l’immense plaisir d’accueillir Nathalie Monceaux (voix) et James Jacquenet (piano) pour un voyage musical au cœur du Brésil. ✨

Une voix, un piano et toute l’émotion de la Saudade, ce sentiment unique mêlant nostalgie, désir et douceur.

De la Bossa Nova des années 50-60 aux compositions de Pixinguinha et Tom Jobim, en passant par les afro-sambas, laissez-vous emporter par la chaleur et le rythme du Brésil.

❤️ Un concert comme une invitation au voyage et à l’émotion !

Festival organisé par l’Association des Amis du Parc et du Château D’Etelan .

Château d’Etelan Saint-Maurice-d’Ételan 76330 Seine-Maritime Normandie +33 6 08 87 43 30 contact@chateau-etelan.fr

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English : Au Château d’Etelan : Duo piano-voix

L’événement Au Château d’Etelan : Duo piano-voix Saint-Maurice-d’Ételan a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme