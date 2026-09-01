Au Château d’Etelan : Duo piano-voix Saint-Maurice-d’Ételan
dimanche 27 septembre 2026 · Saint-Maurice-d'Ételan
Informations pratiques
Saint-Maurice-d’Ételan
Au Château d’Etelan : Duo piano-voix
Château d’Etelan Saint-Maurice-d’Ételan Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 17:00:00
fin : 2026-09-27 18:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Saudades do Brasil • Le Chant de l’Absence
Le Château d’Ételan a l’immense plaisir d’accueillir Nathalie Monceaux (voix) et James Jacquenet (piano) pour un voyage musical au cœur du Brésil. ✨
Une voix, un piano et toute l’émotion de la Saudade, ce sentiment unique mêlant nostalgie, désir et douceur.
De la Bossa Nova des années 50-60 aux compositions de Pixinguinha et Tom Jobim, en passant par les afro-sambas, laissez-vous emporter par la chaleur et le rythme du Brésil.
❤️ Un concert comme une invitation au voyage et à l’émotion !
Festival organisé par l’Association des Amis du Parc et du Château D’Etelan .
Château d’Etelan Saint-Maurice-d’Ételan 76330 Seine-Maritime Normandie +33 6 08 87 43 30 contact@chateau-etelan.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Au Château d’Etelan : Duo piano-voix
L’événement Au Château d’Etelan : Duo piano-voix Saint-Maurice-d’Ételan a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme
À voir aussi à Saint-Maurice-d'Ételan (Seine-Maritime)
- Visite guidée du château, Château d’Etelan, Saint-Maurice-d’Ételan 19 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine Visites du château d’Ételan Saint-Maurice-d’Ételan 19 septembre 2026
- Fête de la Saint Maurice Saint-Maurice-d’Ételan 19 septembre 2026
- Un voyage musical au temps de la famille Desgenetais Saint-Maurice-d’Ételan 20 septembre 2026
- Château d’Etelan : Récital violon et piano Saint-Maurice-d’Ételan 4 octobre 2026