Au Chautay, la crèche prend vie un spectacle lumineux et émouvant raconté par tout un village !

Le Chautay Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-30

fin : 2026-01-02

Date(s) :

2025-11-30 2025-12-24

Cet hiver, l’église Saint-Saturnin du Chautay vous invite à découvrir une crèche pas comme les autres une crèche géante de plus de 30 m² qui s’anime grâce aux voix de 21 habitants du village, de 6 à 93 ans ! Lumières, récit poétique, santons d’un mètre de haut… Chaque week-end, la Nativité se transforme en un véritable spectacle son et lumière, mêlant tradition, émotion et modernité.

Portée par l’association Les Amis de l’église du Chautay , cette création immersive offre une mise en scène exceptionnelle plus de 30 projecteurs, un jeu de lumière millimétré, des voix authentiques et un décor grandiose qui émerveillera petits et grands. Une expérience familiale unique dans la région, gratuite, où chacun peut contribuer à la restauration des cloches de l’église. .

Le Chautay 18150 Cher Centre-Val de Loire +33 6 03 03 00 09 aramon@orange.fr

English :

L’événement Au Chautay, la crèche prend vie un spectacle lumineux et émouvant raconté par tout un village ! Le Chautay a été mis à jour le 2025-11-27 par Office de Tourisme Loire en Berry