Au choeur des comédies musicales Place Jules-Nadi Romans-sur-Isère

Au choeur des comédies musicales

Place Jules-Nadi Parvis des droits de l’homme Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 25 – 25 – 30 EUR

Catégories 1 et 2

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25 17:00:00

fin : 2026-01-25 19:30:00

Date(s) :

2026-01-25

Un spectacle fabuleux porté par les plus grands succès des comédies musicales cultes interprétés magistralement par Les Voix des Alpes Notre-Dame de Paris, Starmania, La Belle et la Bête, Le Roi Lion, Les Misérables.

Place Jules-Nadi Parvis des droits de l’homme Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 17 60 18 65 lanotebleue38vm@gmail.com

English : Au choeur des comédies musicales

A fabulous show featuring the greatest hits from cult musicals, masterfully performed by Les Voix des Alpes: Notre-Dame de Paris, Starmania, Beauty and the Beast, The Lion King, Les Misérables.

