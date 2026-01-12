Au choeur des femmes Château-Renault

Au choeur des femmes

Au choeur des femmes Château-Renault dimanche 15 février 2026.

Au choeur des femmes

116 rue de la République Château-Renault Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
5
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-15 15:00:00
fin : 2026-02-15 16:30:00

Date(s) :
2026-02-15

THEATRE MUSICAL
5  .

116 rue de la République Château-Renault 37110 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 29 85 56 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

MUSICAL THEATER

L’événement Au choeur des femmes Château-Renault a été mis à jour le 2026-01-12 par ADT 37