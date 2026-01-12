Au choeur des femmes

116 rue de la République Château-Renault Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15 15:00:00

fin : 2026-02-15 16:30:00

Date(s) :

2026-02-15

THEATRE MUSICAL

5 .

116 rue de la République Château-Renault 37110 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 29 85 56

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

MUSICAL THEATER

L’événement Au choeur des femmes Château-Renault a été mis à jour le 2026-01-12 par ADT 37