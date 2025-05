Au ciné à vélo ! – Castelmoron-sur-Lot, 16 mai 2025 19:00, Castelmoron-sur-Lot.

Lot-et-Garonne

Au ciné à vélo ! Départ halle de Castelmoron Castelmoron-sur-Lot Lot-et-Garonne

Début : 2025-05-16 19:00:00

2025-05-16

Le Villeneuvois à vélo vous invite à la projection du film « Les échappées », à la rencontre de celle qui roulent, travaillent et luttent pour ouvrir la voie. Le film sera suivi d’un débat.

Départ à vélo à 19h de la halle de Castelmoron jusqu’au cinéma de Sainte-Livrade.

Départ halle de Castelmoron

Castelmoron-sur-Lot 47260 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine contact@velot47.fr

English : Au ciné à vélo !

Le Villeneuvois à vélo invites you to a screening of the film « Les échappées », a look at the people who ride, work and fight to pave the way. The film will be followed by a discussion.

Departure by bike at 7pm from the Castelmoron market hall to the Sainte-Livrade cinema.

German : Au ciné à vélo !

Villeneuvois à vélo lädt Sie zur Vorführung des Films « Les échappées » (Die Ausreißer) ein, um die Menschen zu treffen, die fahren, arbeiten und kämpfen, um den Weg zu ebnen. Im Anschluss an den Film findet eine Diskussion statt.

Abfahrt mit dem Fahrrad um 19 Uhr von der Halle in Castelmoron bis zum Kino in Sainte-Livrade.

Italiano :

Il Villeneuvois à vélo vi invita alla proiezione del film « Les échappées », uno sguardo alle persone che pedalano, lavorano e lottano per aprire la strada. Il film sarà seguito da un dibattito.

Partenza in bicicletta alle 19.00 dalla sala del mercato di Castelmoron al cinema di Sainte-Livrade.

Espanol : Au ciné à vélo !

El Villeneuvois à vélo le invita a la proyección de la película « Les échappées », una mirada a las personas que conducen, trabajan y luchan para allanar el camino. La película irá seguida de un debate.

Salida en bicicleta a las 19.00 h del mercado de Castelmoron hacia el cine de Sainte-Livrade.

