SEW Manufacture des Tabacs 39T Quai du Léon Morlaix Finistère

Tous les premiers jeudis du mois, le cinéma propose aux jeunes parents des séances spécialement conçues pour eux accompagnés de leur bébé (10 mois maximum).

Au départ, il s’agit d’un constat avec l’arrivée d’un enfant, il devient très difficile de s’octroyer une parenthèse dans les salles obscures. Parce qu’on hésite à faire garder bébé qui n’a que quelques semaines, parce qu’on n’a pas toujours la chance de pouvoir disposer d’une baby-sitter ou de grands parents disponibles, parce qu’on n’ose pas affronter le regard des autres en venant dans la salle avec bébé…. Et pourtant lors des premiers mois de la vie de bébé, pendant les congés maternité ou paternité, les parents ont encore un peu de temps devant eux, oui mais… avec bébé !

Le cinéma proposera de voir l’un des films à l’affiche sur la période au tarif réduit de 6 euros pour les adultes (c’est évidemment gratuit pour les bébés !). Le volume sonore du film et la lumière dans la salle seront spécialement adaptés à ce public et pour assurer le confort des bébés (et de leurs parents !), du matériel spécifique sera mis à leur disposition dans la salle. (table à langer, tapis de jeux, etc).

Objectif un moment d’échanges

Ces séances se veulent aussi un moment de convivialité et d’échanges possibles entre jeunes parents, qui souffrent parfois d’un amoindrissement de leur vie sociale après la naissance. C’est pourquoi nous vous proposons un petit café accompagné de viennoiserie avant la séance. L’idée est d’aider les parents à sortir de leur isolement, de s’octroyer un moment pour eux tout en accédant à la culture.

Ce mois-ci, nous vous proposons de découvrir le dernier film de Tony Gatlif, « Ange » avec Arthur H et Matthieu Amalric. Un film plein de musique qui donne la joie de vivre

Synopsis :

Ange, voyageur solitaire et ethnologue de profession, doit pour rembourser sa dette, mettre le cap sur les bords de la Méditerranée. Alors qu’il a pris les routes au volant de son vieux van telle n’est pas sa surprise quand il retrouve cachée dans le coffre sa fille de 17 ans dont il vient à peine d’apprendre l’existence.

VF 1h37 .

SEW Manufacture des Tabacs 39T Quai du Léon Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 62 15 14

